مافيهاش هزار بجد “حقيقة زيادة معاشات نوفمبر” بأمر رئاسي السيسي هيروق على الكل .. زيادة 40%
حقيقة زيادة معاشات نوفمبر 2023 صرف المعاشات هو موضوع يثير اهتمام العديد من الأشخاص، وذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال الأيام السابقة على منحة زيادة استثنائية لفئة المعاشات، تلك الزيادة تم تقديمها بموجب القرار الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الإجراء يعكس الاهتمام بالفئات الأكثر تأثرا بالتقلبات الاقتصادية والاجتماعية، وهو يهدف إلى تحسين الظروف المالية للمعاشات وزيادة مستوى دخلهم، تلك الخطوة تسعى إلى دعم فئة المعاشات وضمان حصولهم على تعويض مناسب يساهم في تحسين جودة حياتهم.
حقيقة زيادة معاشات نوفمبر
من المقرر أن المعاشات لشهر نوفمبر 2023 ستصرف في اليوم الأول من الشهر وهو الأربعاء 1 نوفمبر 2023، ويمكن للمستفيدين من المعاشات استلام معاشاتهم خلال فترة تمتد على مدى 6 أيام وفقًا للقانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومن المهم متابعة الإشعارات والتعليمات الصادرة من صندوق التأمينات الاجتماعية أو الجهة المسؤولة لضمان تلقي المعاش بسرعة وفعالية.
معلومات حول زيادة معاشات نوفمبر
- المنحة الاستثنائية: المنحة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تبلغ قيمتها 300 جنيه، وسيتم صرف هذه المنحة اعتبارًا من شهر نوفمبر بأثر رجعي عن شهر أكتوبر.
- العدد المستفيد: من المتوقع أن يستفيد من هذه المنحة حوالي 11 مليون شخص ينتمون لفئة أصحاب المعاشات.
- طرق صرف المنحة: يمكن لأصحاب المعاشات صرف المبلغ المستحق من خلال عدة وسائل، بما في ذلك:
- منافذ البريد المصري: يمكنك صرف المنحة من خلال المكاتب البريدية بدءًا من الخميس وحتى الأحد في الأسبوع الذي يليه.
- فروع البنوك: يمكنك الحصول على المنحة من فروع البنوك والبنوك التجارية.
- منافذ شركة فوري: بإمكانك صرف المنحة من خلال نظام فوري.
- ماكينات الصراف الآلي (ATM): بإمكانك سحب المبلغ المستحق من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.
- المحافظ الإلكترونية: بعض الهواتف المحمولة تتيح استلام المنحة عبر تطبيقات المحافظ الإلكترونية.