موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة للمباراة بتاريخ 24 أكتوبر 2023
موعد مباراة الأهلي القادمة عادت بعثة فريق الكرة الأهلي برئاسة طارق قنديل اليوم السبت من تنزانيا بعد مواجهة فريق سيمبا يوم أمس الجمعة في دار السلام، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.
موعد مباراة الأهلي القادمة
ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة الإياب أمام سيمبا، والتي من المقرر أن تقام مساء الثلاثاء المقبل في استاد القاهرة الدولي، وقد اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم الكونغولي جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني، وسيكون هناك حكم الفار، الحكم المغربي عادل زوران، والحكام المساعدين دوس سانتوس من أنغولا ومارينجولا من موزمبيق.
وسيكون موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي سيكون يوم الثلاثاء المقبل في الخامسة مساءً، وستقام المباراة في استاد القاهرة الدولي، وتأتي هذه المواجهة في إياب الدور الربع نهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).
القنوات الناقلة
- القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني هي قنوات “أون تايم سبورتس” بشكل رسمي، بالإضافة إلى قنوات “أبو ظبي الرياضية”.
طريق الأهلي
- في حالة تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني، سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في دور نصف النهائي لدوري السوبر الأفريقي، وبالنسبة للنصف النهائي الآخر، سيكون هناك مباراة بين الفائز من لقاء الوداد وأنيميا والفائز من مباراة الترجي ومازيمبي.
- جدير بالذكر انه في نصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي لعام 2023، ستتقابل الفرق الفائزة من المباريات المذكورة أعلاه، وبالتالي سنرى مباراتين في هذا الدور، حيث ستكون هذه المباريات حاسمة للفرق المشاركة في المرحلة النهائية من البطولة.