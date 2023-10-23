beIN تردد قناة بين سبورت الإخبارية “من هنـــا” خطوات الضبط متاحة لجميع الأقمار الصناعية 2023

نجد عدد كبير من المواطنين يتساءلون بالتحديد عن تردد قناة بين سبورت الإخبارية، والتي هي تقوم بنقل المحتوى الرياضي للمواطنين بث مباشر ودون الحاجة إلى دفع اشتراك للاستمتاع بما تعرضه القناة على شاشتها، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تردد القناة وكيف يمكن ضبط التردد على القمر؟ فضلًا تابعوا معنا.

تردد قناة بين سبورت الإخبارية

واحدة من ضمن مجموعة قنوات بين سبورتس هي قناة بين سبورت الإخبارية، والتي هي قناة ضمن أحد القنوات الرياضية التي تقوم ببث محتواها بالمجان على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وتنقل القناة المباريات والأحداث الرياضية على شاشتها بالمجان دون حاجة إلى دفع رسوم اشتراك، ويأتي تردد القناة على النحو التالي:

التردد على نايل سات

تردد القناة 12064.

معدل الاستقطاب الأفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

الجودة هي hd.

التشفير دون تشفير.

التردد على عرب سات

تردد القناة 12245.

معدل الاستقطاب هو الأفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

التشفير دون تشفير.

الجودة hd

طريقة ضبط تردد قناة بين سبورت الإخبارية

يمكن بكل سهولة تحميل القناة على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات على جهاز استقبالك، وذلك من خلال الخطوات التالية: