أعرف الأخبار الصحيحة الآن عبر”تردد قناة الجزيرة العربية مباشر” EL-JAZEERA

الكثير من المواطنين والمواطنات يتابعون الأحداث التي تحدث في الوقت الحالي في قطاع غزة، ولهذا السبب نجدهم يتساءلن عن تردد قناة الجزيرة العربية مباشر، حيث واحدة من القنوات التي تقوم ببث الأحداث المحلية والعالمية التي تحدث في جميع دول العالم، وفي الفترة الحالية تقوم ببث الأحداث التي تحدث في قطاع غزة، فدعونا في تقرير اليوم نوضح لكم إحداثيات القناة على الأقمار الصناعية، فضلًا تابعوا معنا.

تردد قناة الجزيرة العربية مباشر

تُعتب قناة الجزيرة الإخبارية واحدة من أشهر القنوات الإخبارية الموجودة في المجتمع العربي محليًا وعالميًا، وتقوم بنشر الأخبار وكل ما يحدث في كل دول العالم، وتقوم في الفترة الحالية ببث جميع الأحداث التي تحدث في دولة فلسطين وتقوم بإخبار المواطنين بآخر ما يحدث في قطاع غزة وفلسطين، وتتميز القناة أنها تقوم ببث محتواها على أكثر من قمر صناعي، حيث الإحداثيات على كل قمر على النحو التالي:

على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة: 10971.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

اتجاه الاستقطاب هو الأفقي.

على سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد هو 11604.

معمل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

اتجاه الاستقطاب هو الأفقي.

على القمر الصناعي هوت بيرد

القمر الصناعي: هوت بيرد.

التردد هو 12111.

معدل الترميز هو 27500.

معامل الاستقطاب العمودي.

حيث يمكن الدخول على قائمة الإعدادات من جهاز التحكم، ثم النقر على التركيب التلقائي وإضافة قناة، ثم تثبيت التردد الخاص بالقناة.