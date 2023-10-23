لو تبع شركة WE ليك خصم 50% لما هتـ دفع فاتورة التليفون الارضي “بالموبايل عبر التطبيق” .. أعرف الخطوات بسرعة

قامت شركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة شهر أكتوبر للمواطنين والمواطنات مستخدمي الإنترنت المنزلي والهاتف الأرضي، وهذا ما جعل المواطنين والمواطنات يتساءلون في الوقت الحالي عن طريقة دفع فاتورة التليفون الارضي وي 2023 وكيفية الاستعلام عن الفاتورة من الأساس، وهذا نوضحه لكم في تقرير اليوم، فكونوا معنا.

طريقة دفع فاتورة التليفون الارضي وي 2023

أتاحت شركة المصرية للاتصالات للمواطنين والمواطنات دفع فواتير الأرضي بأكثر من طريقة، بحيث يختار المواطن الدفع بالطريقة المفضلة له، بحيث يدفع إما بشكل يدوي أو يدفع من منزله بطريقة إلكترونية، ويمكن دفع الفاتورة من خلال عدد من الطرق، والتي تأتي على النحو التالي:

يمكن الدفع من خلال موقع شركة المصرية للاتصالات المتاح على الشبكة، وذلك من خلال فيزا البنك.

يمكن الدفع من خلال مكاتب البريد المصري.

يمكن السداد عبر خدمة فودافون كاش.

يمكن السداد من خلال الصراف الآلي عبر حساب البنك.

يمكن السداد من أي فرع من فروع شركة وي الموجودة بكل أنحاء الجمهورية تقريبًا.

يمكن الدفع من خلال الخدمات الإلكترونية مثل بي وفوري ومصاري وفوري بلص وانستا باي والخدمات الأخرى.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي

وضحنا لكم بالأعلى طريقة دفع فاتورة التليفون الارضي وي 2023، وبالنسبة لكيفية الاستعلام عن الفاتورة والتأكد من صدورها من الأساس، فهي على النحو التالي: