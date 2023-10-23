“معركة جديدة بين عثمان ويعقوب”موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 مترجمة osman

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 مترجمة osman، يترقب عدد كبير من المشاهدين ومتابعي المسلسل التاريخي المؤسس عثمان عرض الحلقة 133 والتي كانت من المقرر أن يتم عرضها يوم الأربعاء الموافق 18 اكتوبر 2023، إلا أن قناة atv التركية قد أعلنت عدم عرض الحلقة اعراباً عن حزنها بسبب الأحداث التي تشهدها فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أحداث مؤلمة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133

وينتظر عدد كبير من المشاهدين موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133،والتي من المقرر أن تشهد الكثير من الأحداث الجديدة ، وأعلنت إدارة قناة atv التركية عن عرض الحلقة في الأربعاء المقبل 25 أكتوبر 2023، كما سوف يتم اعادة عرض الحلقة في اليوم التالي الخميس 26 اكتوبر في تمام الساعة الثانية ظهراً.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133

على الرغم أنه الموسم الخامس لمسلسل المؤسس عثمان إلا أنه استطاع أن يجذب عدد كبير من المشاهدين منذ أولى حلقاته، وذلك بسبب الأحداث الشيقة التي يعرضها المسلسل في كل حلقة جديدة، ويتناول المسلسل الكثير من الأحداث أبرزها ظهور يعقوب الذي أصبح من ألد أعداء عثمان ويسعى بعدة أشكال أن ينال منه حتى يتمكن من السيطرة على الدولة العثمانية إلا أن عثمان يظل صامداً أمام أعداءه على الرغم من الحالة السيئة التي يمر بها بسب علمه بمرض زوجته الشديد الذي عجز عن شفاءها الأطباء وبدأت تشعر بالمرض الشديد وهذا ما أثر بالسلب على عثمان خلال الفترة الأخيرة.