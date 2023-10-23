لو رقمك القومي أخره 82 “أنت معفي تمامًا من فاتورة عداد الكهرباء الشهر ده” .. أعرف بسرعة ليه

تقوم الشركة القابضة للكهرباء في جمهورية مصر العربية شهريًا بتحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين والمواطنات، هذا بالنسبة للعدادات الغير إلكترونية والتي لا تعمل بالكارت، وتُتيح الشركة للمواطنين والمواطنات الاستعلام عن الفاتورة، ثم سدادها إما من خلال المحصل، أو سدادها بأكثر من طريقة بشكل إلكتروني، الأمر الذي جعل الكثيرون يتساءلون عن طريقة سداد فاتورة عداد الكهرباء، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيف يتم السداد؟ فضلًا تابعوا معنا.

طريقة سداد فاتورة عداد الكهرباء

تُتيح الشركة القابضة للكهرباء أمام المواطنين والمواطنات سداد فاتورة الكهرباء من خلال المحصلين، حيث يمر المحصل على المنازل ويقوم المستهلك بدفع الفاتورة عنه، أو يمكن السداد بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الخطوات التالية:

السداد من خلال الشركة القابضة للكهرباء على الشبكة.

السداد من خلال خدمة مصاري أو خدمة فوري أو خدمة بي.

السداد من خلال فيزا البنك للحساب البنكي الخاص بالمستفيد.

السداد من خلال فروع فودافون كاش.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لعام 2023

وضحنا لكم طريقة سداد فاتورة عداد الكهرباء، وبالنسبة للفاتورة، فيمكن بكل سهولة الاستعلام عنها من خلال السير على الخطوات التالية:

عليك أن تتوجه إلى موقع الشركة القابضة للكهرباء الموجودة على شبكة الإنترنت.https://www.eehc.gov.eg/CMSEehc/BillPayment.html

حدد الشركة التابع لها، سواء الإسكندرية أو الدقهلية أو دمياط.. إلخ.

أدخل رقم العداد الخاص بك، ثم انقر على استعلام.

مع العلم أنه بالنقر على استعلام تظهر لك إمكانية الدفع بطريقة إلكترونية، وحينها قم باختيار طريقة مناسبة من الطرق التي وضحناها لك بالأعلى وستقوم بسداد أي فاتورة للكهرباء متراكمة عليك.