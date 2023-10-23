مباراة النهضة والفتوة الآن قناة أبوظبي (AD Sports 2) كأس الاتحاد الآسيوي 2023-24 

شاهد الآن مباراة النهضة والفتوة بث مباشر قناة أبوظبي (AD Sports 2) في كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024 حيث تشتد المنافسة على المركز الأول والثاني في المجموعة الأولى والتي تعادلت فيها جميع الفرق المشاركة خلال الجولة الأولى والثانية. يتصدر نادي النهضة العماني المجموعة حاليًا بفارق الأهداف، ويستعد لمواجهة نادي الفتوة السوري في الجولة الثالثة. ستكون هذه المباراة حاسمة لتعزيز موقع النهضة في الصدارة وتحقيق الانتصار الثاني في البطولة.

موعد مباراة النهضة والفتوة

من المقرر أن تقام مباراة النهضة والفتوة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي مساء اليوم الاثنين الذي ويوافق تاريخ 23 من شهر أكتوبر لعام 2023 على مجمع السلطان قابوس الرياضي وذلك في تمام الساعة 8:00 pm بتوقيت عمان والكويت والسعودية والأردن، والساعة 9:00 pm بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النهضة والفتوة

ستتم بث مباراة النهضة العماني والفتوة على قناة SSC Sports HD1، وقناة أبوظبي الرياضية 2 (AD Sports 2)، حيث يمكن للمشجعين متابعة الحدث الرياضي المثير عبر هاتين القناتين وفيما يلي المعلق الرياضي الذي يتولى مهمة التعليق على أحداث الشوط الأول والثاني.

القناة الناقلة المعلق SSC Sports HD1 عبدالله الشهري أبوظبي الرياضية 2 أحمد الحوسني

تشكيل فريق النهضة المتوقع

إبراهيم الموخيني في حراسة المرمى.

الحبشي – الشموسي – الكعبي – المتروشي في خط الدفاع.

فواز – اليحيايي – السعدي في خط الوسط.

الصبحي – الصادي – بن ساحة في خط الهجوم.

مشاهدة مباراة النهضة والفتوة بث مباشر

سيتمكن الجمهور من مشاهدة المباراة بث مباشر على قناة SSC HD 1، وقناة AD Sports 2 الذي يذيع المباراة مباشر على موقعه الرسمي على الانترنت، وفيما يلي جميع الطرق المتاحة لمشاهدة بث مباشر مباراة النهضة العماني والفتوة السوري اليوم:

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بين كونكت.

يلا لايف.

كورة لايف.

الاسطورة لبث المباريات.

سوريا لايف.

تشكيل فريق الفتوة المتوقع