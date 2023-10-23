اتفرج عليه حالًا مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة مدبلج “موقع لاروزا الأصلي”

واحد من أشهر المسلسلات التركية التي تُعرض في الوقت الحالي هو مسلسل قيامة عثمان، حيث يتم عرض الحلقات الجديدة منه مدبلجة باللغة العربية على عدد من القنوات العربية، وذلك بعد أن يتم عرضها باللغة التركية أولًا، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيف يمكن مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة مدبلج، فضلًا تابعوا معنا لنوضح لكم بالتفصيل.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة مدبلج

مسلسل قيامة عثمان واحد من أشهر المسلسلات التركية التاريخية التي يتم عرضها في الوقت الحالي، حيث يحكى المسلسل الأحداث التاريخية التي حدثت للدولة العثمانية وكيف تكونت الدولة العثمانية من الأساس، ويتم عرض المسلسل كل أسبوع يومي الأربعاء والخميس والجمعة، حيث يتم عرض الحلقة الجديدة على قناة أي إتي في التركية باللغة التركية وفي اليوم التالي يتم عرضها على قناة الفجر الجزائرية، فدعونا نوضح لكم مواعيد الحلقات الجديدة من المسلسل في الفقرة التالية.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة مدبلج

الحلقة الأخيرة التي تم عرضها من المسلسل هي الحلقة الثالثة والثلاثين بعد المئة، حيث تم عرضها يوم الأربعاء الماضي الثامن عشر من شهر نوفمبر من عام 2023، حيث تم عرضها على قناة إي تي في بتمام الساعة الثامنة، ثم في اليوم التالي تم عرضها أمس الخميس على قناة الفجر الجزائرية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، مع العلم أن الحلقة الجديدة من المسلسل متاحة الآن على موقع قصة عشق، حيث متاحة للجميع ويمكن مشاهدتها بالمجان في أي وقت.