اتفرج عليها حالًا “رابط تنزيل الحلقة ال 43 مسلسل طائر الرفراف” الجديدة وتسريب لبعض المشاهد

جمهور غفير من المواطنين والمواطنات يتابعون مسلسل طائر الرفراف، والذي هو واحد من أشهر المسلسلات التركية في الوقت الحالي، واليوم الجمعة هو موعد الإعلان عن الحلقة الجديدة، ولذا نجد الكثيرون يتساءلون عن رابط تنزيل الحلقة ال 43 مسلسل طائر الرفراف، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط مشاهدة الحلقة الجديدة، فضلًا تابعوا معنا.

رابط تنزيل الحلقة ال 43 مسلسل طائر الرفراف

يتابع عدد كبير من الجماهير مسلسل طائر الرفراف وينتظرون على أحر من الجمر إذاعة الحلقة الجديدة من المسلسل، والجدير بالذكر أنه مقرر عرض الحلقة الجديدة على قناة ستار تي في التركية، وذلك بتمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، ثم الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل سيتم عرضها على موقع قصة عشق، حيث لم يتم إتاحة الحلقة الجديدة بعد على المواطنين، والبعض يدعى أنه سيتم تأجيل هذه الحلقة والبعض ينتظرها بفارغ الصبر، ولكن على أي حال يمكن تثبيت قناة ستار تي في التركية ومشاهدة الحلقة الجديدة مساء اليوم من خلال الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد القناة هو 10922.

معدل الترميز هو 27500.

معامل الاستقطاب هو العمودي.

تأجيل عرض الحلقة الثانية والأربعين من طائر الرفراف

لم يتم تفعيل رابط تنزيل الحلقة ال 43 مسلسل طائر الرفراف حتى الآن، وذلك لأن الحلقة لم تُعلن بعد، ولكن انتشرت بعض الأخبار حول عدم عرض هذه الحلقة وتأجيل عرضها اليوم، وذلك بسبب ما يحدث حول العالم وأحداث دولة فلسطين، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تأجيلها، وفي انتظار العرض أو إعلان التأجيل.