« هتشبع من الفراخ واللحمه والسمك » .. هات اللي نفسك في من النهارده .. موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023 + جدول صرف المرتبات

موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023، متى ستُصرف مرتبات شهر أكتوبر عام 2023؟ هذا هو السؤال الذي يُطرحه العديد من المواطنين العاملين في القطاعات العامة والخاصة في مصر. من المتوقع أن تُصرف الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات بني سويف بهدف مساعدة المواطنين في الوقت الذي يشهد فيه ارتفاعًا في الأسعار، ولكن هناك حاجة للتأكد من تاريخ الصرف الفعلي.

موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023

بعد أن بحث العديد من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، أعلنت وزارة المالية عن وجود خطة لبدء صرف الرواتب اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر 2023، ومن المتوقع أن يستمر هذا الصرف لمدة خمسة أيام حتى يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023. يتم توفير جدول الصرف على النحو التالي:

يوم الاثنين الواقع في الثالث والعشرين من أكتوبر عام 2023 هو الموعد الذي يشهد بدء عملية الصرف للمرة الأولى.

في يوم الثلاثاء الموافق للـ 24 من أكتوبر 2023، وهو يوم الصرف الثاني.

في يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023، سيكون ذلك ثالث يوم للصرف.

في يوم الخميس، الموافِق للسادس والعشرين من أكتوبر في عام ٢٠٢٣، نحتفل بإحدى أيام الصرف.

في يوم السبت الموافق للثامن والعشرين من أكتوبر عام 2023، نصل إلى اليوم الخامس من الصرف.

جدول زيادة مرتبات شهر اكتوبر 2023

تم الإعلان عن جدول زيادة رواتب شهر أكتوبر ٢٠٢٣م. ستُصرف الحكومة علاوة غلاء المعيشة للتضامن مع المواطنين، وقيمتها حوالي ٦٠٠ جنيه لكل العاملين في البلاد. ستتم عملية توزيع الرواتب على النحو التالي:

تصل أجور الدرجة الوظيفية المتميزة وما يعادلها إلى 11 ألف جنيه.

تهدف زيادة رواتب الموظفين ذوي الدرجات العليا والمشابهة إلى تقريب الراتب الشهري إلى حوالي 9000 جنيه.

زيادة في رتبة المدير العام والوظيفة المعادلة لها حيث تصل إلى 7500 جنيه.

تمت زيادة أجور الموظفين في الدرجة الأولى والمستويات المشابهة لها لتصل إلى 7000 جنيه.

تتمثل الزيادة في رواتب الموظفين من الدرجة الثانية ومستويات مماثلة في الارتفاع والتوصل إلى 6000 جنيه.

تهدف الجهات المالية إلى زيادة أجور الموظفين الذين ينتمون إلى الفئة الثالثة أو ما يعادلها، بحيث تصل إلى 5500 جنيه.

علاوة غلاء المعيشة

من المقرر أن يبدأ صرف تعويضات غلاء المعيشة اعتبارًا من شهر أكتوبر الجاري فيما يتعلق برواتب جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وسيتم الصرف وفقًا للراتب، بمبلغ يصل إلى 500 جنيه و600 جنيه.