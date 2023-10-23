الاستعلام عن فاتورة المياه شهر أكتوبر برقم العداد 2023 عبر alexwater.com.eg

يرغب الكثير من المواطنين والمواطنات من مختلف مناطق جمهورية مصر العربية في الاستعلام عن فاتورة المياه شهر أكتوبر، حيث أتاحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين والمواطنات إمكانية الاستعلام عن فاتورة المياه الخاصة بهم بكل سهولة وبشكل إلكتروني، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن الفاتورة وطريقة أيضًا سدادها من خلال الشبكة وبأكثر من طريقة، فضلًا تابعوا معنا.

الاستعلام عن فاتورة المياه شهر أكتوبر

أتاحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين والمواطنات من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية الاستعلام عن قيم فواتير المياه المسجلة عليهم، ثم سدادها، وذلك من خلال الشبكة، حيث تأتي طريقة الاستعلام على النحو التالي:

عليك أن تتجه إلى موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظتك، فعلى سبيل المثال فرع الشركة في الإسكندرية.https://alexwater.com.eg/fatora_new/

انقر على الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر أكتوبر.

اكتب رقم العداد الخاص بك، ثم انقر على استعلام.

بعدها تظهر أمامك أي قيم فواتير متراكمة على عداد المياه الخاص بك.

كيفية سداد فواتير المياه لشهر أكتوبر

وضحنا لكم رابط وطريقة الاستعلام عن فاتورة المياه شهر أكتوبر، وبالنسبة لطريقة السداد، فيمكن السداد بكل سهولة من خلال المحصل الذي يمر على المنازل والسداد، أو يمكن السداد من خلال الطرق الإلكترونية، والتي هي كالتالي: