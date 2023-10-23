عليك مخالفات كتير ومش عارف تدفعها “الطريقة دي هتريحك خالص ومش هتدفع ولا جنية ولا الرخصة هتتسحب”!! الاستعلام عن مخالفات المرور 2023

يرغب قائدي السيارات في الوصول إلى رابط الاستعلام عن مخالفات المرور، حيث أتاح موقع النيابة العامة للمرور في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن المخالفات المرورية وعدد لا حصر له من الخدمات المرورية، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط الاستعلام عن المخالفات وأسعار المخالفات الجديدة 2023، فضلًا تابعوا معنا.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023

عدد كبير من قائدي السيارات يبحثون عن الطريقة التي من خلالها يستعلموا عن المخالفات المرورية المسجلة عليهم، وذلك بشكل إلكتروني ودون الحاجة إلى الخروج من منازلهم إلى إدارة المرور، ويمكن من خلال موقع النيابة العامة للمرور عمل استعلام من خلال السير على الخطوات التالية:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع النيابة العامة للمرور الموجود على شبكة الإنترنت.https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

اختر بعدها خدمات نيابة المرور.

اضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

اختر طريقة الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

أضف البيانات المطلوب منك إدخالها، ثم انقر على إجمالي عدد المخالفات.

أسعار المخالفات المرورية الجديدة 2023

وضحنا لكم رابط الاستعلام عن مخالفات المرور، وبالنسبة للمخالفات فأسعارها تختلف على حسب نوع المخالفة، حيث تبدأ من مبلغ 100 جنيه وإلى مبلغ 4000 جنيه مصري، حيث المخالفات قد تكون السير بدون رخصة قيادة، أو السير دون حزام الأمان، أو تجاوز الحد المسموع بالسرعة، وهناك عدد من المخالفات الأخرى، حيث المخالفات يتم سدادها بشكل إلكتروني من خلال فيزا البنك، حيث بكل سهولة وبطريقة إلكترونية بإمكانك سداد أي مخالفة مسجلة عليك سواء على السيارة أو رخصة قيادتك.