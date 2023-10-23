اماكن التبرع لأهالي فلسطين غزة ” بـ5 جنية بس هتنقذ حالات ناس كتير” .. ساهم وسارع في التبرع

بعد قصف العدوان الإسرائيلي على المواطنين والمواطنات في قطاع غزة، وجدنا عدد كبير من المواطنين في جمهورية مصر العربية يبحثون عن اماكن التبرع لأهالي فلسطين غزة، وذلك من أجل التبرع وتقديم المساعدات إلى المواطنين، خصوصًا أن الاحتلال قاموا بقطع المياه والكهرباء عنهم وقاموا بعدد من الأمور التي جعلت الأهالي بلا ماء أو كهرباء ودون حياة، فدعونا نوضح لكم كيفية التبرع؟

اماكن التبرع لأهالي فلسطين غزة

بعد القصف الشنيع على المواطنين في قطاع غزة، قامت عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية بإطلاق أماكن للتبرع من خلالها للمواطنين في قطاع غزة، وذلك من أجل تقديم المياه والوقود لهم والإمدادات الغذائية، ويمكن التبرع بعدد من الطرق على النحو التالي:

التبرع لمؤسسة الهلال الأحمر

يمكن التبرع من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة على الشبكة.

https://www.egyptianrc.org/Arabic/home

الاتصال على المندوب على رقم 16322 وكتابة البيانات وسيتم التواصل معك.

التبرع من خلال فودافون كاش للهلال الأحمر.

التبرع لبنك الطعام

من خلال شراء كرتونة بسعر 400 جنيه مصري، أو التبرع بأي مبلغ.

التحويل من خلال البنك عن طريق كود التحويل لكل بنك عبر الرابط التالي:http://www.efb.eg/

الاتصال على المندوب على رقم 16060.

التبرع من خلال فوري.

التبرع من خلال بنك القاهرة عبر رقمIBAN: EG440004103000000305010008384

التبرع من خلال حياة كريمة