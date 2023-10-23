معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية 2023 موقع وزارة التعليم العالي العراقية

معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية 2023، بعد أن أعلنت وزارة ال تربية والتعليم العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإطلاع على معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية، والتي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، ويسعى موقع البديل على عرض أهم التفاصيل الخاصة بمعدلات القبول في المعاهد والجامعات العراقية، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية .

معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية 2023

حيث يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الامور بالاطلاع على معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية، والتي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية على الموقع الرسمي لها على الإنترنت تيسيراً على الطلاب وتجنب الخروج من المنزل، وجاءت معدلات القبول على النحو التالي :

معدل قبول كلية الطب 92%.

معدل كلية القانون 50%.

معدل القبول بكلية الاقتصاد 50%.

معدل القبول في كلية الإدارة والاقتصاد 50%.

معدل قبول كلية طب الأسنان من 91%.

معدل قبول كلية الصيدلة 90%.

معدل كلية علوم الحاسبات.

معدل قبول كلية التكنولوجيا الحيوية 65%.

رابط الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات العراقية

حيث يمكن للطلاب الإطلاع على معدلات القبول في الجامعات العراقية وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: