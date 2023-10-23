“ردد معنا” اللهم أنصر أخواننا وأحفظهم بعينك التي لا تنام .. دعاء للمجاهدين في فلسطين مستجاب

يتعرض قطاع غزة في الوقت الراهن إلى هجمات كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي، ويقوم المجاهدين في غزة من فلسطين الآن بمحاولة التصدي إلى العدوان وهذا القصف، ودول العالم ليس بيدها إلا الدعاء في الوقت الحالي، ولهذا السبب نجد الكثيرون يتساءلون عن دعاء للمجاهدين في فلسطين، وذلك من أجل الدعاء لأخواتنا في فلسطين، فدعونا نوضح لكم أفضل الأدعية لعل منا أحدًا أقرب إلى الله تعالى ويتقبل الدعاء.

دعاء للمجاهدين في فلسطين

يحرص المسلمون والمسلمات في الوقت الحالي عن الدعاء لأهالي فلسطين في القدس وقطاع غزة، حيث يُعتبر الدعاء واحدةً من أبواب الإغاثة في الوقت الحالي لنجدة أهالينا، ويحرص المسلمين على تكثف الدعاء للأهل، وتأتي أبرز الدعوات المحبب النطق بها على النحو التالي:

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام.

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة.

اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.

اللهم انصر إخواننا في فلسطين.

اللهم حرر المسجد الأقصى، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهدائهم برحمتك.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردًا جميلاً، اللهم أنصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك.

اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين.

أخبار فلسطين الآن

وضحنا لكم أبرز دعاء للمجاهدين في فلسطين، حيث يمكن الدعاء بواحدة من هذه الأدعية، والجدير بالذكر أن الأوضاع في فلسطين صعبة للغاية، حيث يتعرضون إلى القصف من الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، حيث تم استهداف في وقت سابق مستشفى العمداني واستشهد آلاف المواطنين والمواطنات من الأسر الفلسطينية، ولا رد لأي دولة عربية من الآن عن هذا الأمر.