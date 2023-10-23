مباراة الهلال ومومباي الآن قناة SSC 1 مباشر دوري أبطال آسيا 2023-24

شاهد الآن مباراة الهلال ومومباي بث مباشر قناة SSC 1 في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2023 – 2024، حيث تقام مواجهة قوية اليوم بين فريق الهلال السعودي ومومباي سيتي الهندي في إطار بطولة دوري أبطال آسيا. يأتي هذا اللقاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في المسابقة القارية.

موعد مباراة الهلال ومومباي

ستقام مباراة الهلال ومومباي مساء اليوم الاثنين، 23 أكتوبر 2023 في ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) وسيتم انطلاق الشوط الأول من المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والأردن وسوريا، وفي الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات. تأتي هذه المباراة في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وتعد فرصة حاسمة لكلا الفريقين لتحقيق الانتصار وتعزيز فرص التأهل في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومومباي

ستتم بث مباراة الهلال ومومباي مباشر في دوري أبطال آسيا 2023-2024 على عدة قنوات رياضية. يمكن للجماهير داخل المملكة العربية السعودية مشاهدة المباراة عبر قناة SSC 1 السعودية الرياضية، ويمكن للمقيمين خارج المملكة متابعة المباراة على قناة بين سبورت آسيا (beIN SPORTS AFC 2)، أو قناة أبو ظبي الرياضية، أو عبر قناة الكأس القطرية، وفيما يلي جدول القنوات الناقلة والمعلقين:

القناة الناقلة المعلق SSC Sports HD1 مشاري القرني ومدحت شلبي الكأس 10 HD أحمد الطيب beIN SPORTS AFC 2 أحمد البلوشي أبوظبي آسيا 1 محمد الشامسي دبي آسيا 1 راشد عبدالرحمن

تشكيل الهلال الرسمي

المرمى: محمد العويس.

الدفاع: علي البليهي- سعود عبد الحميد – ناصر الدوسري – خاليدو كوليبالي.

الوسط: أندريه كاريلو – روبين نيفيز – سالم الدوسري – مصعب الجوير.

الهجوم: عبد الله الحمدان – الكسندر ميتروفيتش.

مشاهدة مباراة الهلال ومومباي بث مباشر

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ومومباي عبر شاهد VIP، او من خلال تطبيق تود، وتتوفر أيضا المباراة عبر خدمة بين كونكت التابعة لـ beIN SPORTS، كما تذاع مباشر على موقع قناة أبوظبي الرسمي، وفيما يلي طرق أخرى لمشاهدة البث المباشر:

السوشيال ميديا: يوتيوب – تويتر – فيس بوك. مواقع البث المباشر: يلا شوت.

الاسطورة لبث المباريات.

يلا كورة.

يلا لايف.

كورة لايف.

ياسين تي في.

سوريا لايف.

بدأ الهلال رحلته في دور المجموعات بالتعادل أمام نافباخور الأوزبكي بنتيجة 1-1، ثم تمكن من تحقيق الفوز الكبير على ناساجي الإيراني بثلاثة أهداف دون رد.

بفضل هذه النتائج، يحتل الهلال صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي نافباخور الأوزبكي في المركز الثاني بنفس الرصيد. بينما يحتل ناساجي الإيراني المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

على الجانب الآخر، يتذيل مومباي سيتي الهندي الترتيب في المجموعة الرابعة بدون أي نقاط، بعد تعرضه للهزيمة في المباراتين السابقتين.