كشف مجاني وعلاج ببلاش وإعفاء تام من الجمارك لو كنت حامل كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم “تابع التفاصي”

المعاقون والمعاقات في جمهورية مصر العربية يبحثون في الوقت الحالي عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، حيث واحدة من الكروت المقدمة من الحكومة المصرية إلى المواطنين والمواطنات، وذلك للحصول على مميزات أكثر والاستمتاع بحياتهم في ظل الخدمات المقدمة لهم من قبل الحكومة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط الاستعلام عن الكارت وأبرز مزاياه.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

حتى يتمكن المعاق من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها له الحكومة المصرية، لا بد من استخراج كارت الخدمات المتكاملة، حيث يقوم بتقديم عدد لا حصر له من المزايا والخدمات، وبعد التقديم على الكارت وإجراء الكشف الطبي، يمكن للمتقدم الاستعلام عن الكارت من خلال سيره على الخطوات التالية:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الموجود على الشبكة، ثم اختيار قائمة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

اضغط على الاستعلام عن الطلبات.

أضف الرقم القومي الخاص بك، ثم انقر على زر “بحث”.

بعدها تظهر لك المعلومات التي ترغب في الاستعلام عنها.

أبرز مزايا كارت الخدمات المتكاملة

وضحنا لكم رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، وبالنسبة لمزايا الكارت فهي متعددة، والتي تأتي على النحو التالي: