يا بختكم الشهر ده هتاخدوا تموين كتير !! أسعار السلع في التموين شهر نوفمبر 2023 بعد زيادة نصيب الفرد

يوم الأربعاء الأول من شهر نوفمبر تبدأ منافذ وزارة التموين بجمهورية مصر العربية صرف السلع التموينية المدعمة لمالكي بطاقات التموين، وذلك لمقررات شهر نوفمبر، وبالتزامن مع قرب الصرف نجد الكثيرون يتساءلون عن أسعار السلع في التموين شهر نوفمبر 2023، وفي تقرير اليوم نوضح لكم أسعار السلع المعلن عنها بشكل رسمي من قبل منظومة التموين، فكونوا معنا.

أسعار السلع في التموين شهر نوفمبر 2023

قد انتشرت بعض الأخبار حول زيادة السلع التموينية لشهر نوفمبر في جمهورية مصر العربية، ولكن نفت الوزارة هذا الأمر، حيث السلع منذ شهور كما هي دون أي تغيير، حيث تأتي السلع التي أعلنت عنها منظومة التموين على النحو التالي:

سعر الكيلو من السكر المعبأ وصل سعره إلى 12.60 جنيه مصري.

سعر زجاجة الزيت الخليط بحجم 800 مللي وصل سعرها إلى 30 جنيه مصري.

سعر الكيلو من الأزر المعبأ وصل سعره إلى مبلغ 12.60 جنيه مصري.

كيس المكرونة من حجم 800 جم بسعر اليوم 13 جنيه مصري، بينما من حجم 400 جم بسعر 6.5 جنيه مصري.

العدس المجروش من حجم 500 جرام بسعر 21 جنيه مصري.

النصف كيلو من الفول المعبأ بسعر 9 جنيه مصري.

الدقيق المعبأ البلاستيك أو الورقي سجل الكيلو منه بسعر 18 جنيه مصري.

الشاي ماركة ناعم بحجم 40 جم بسعر خمسة جنيهات.

نصيب الفرد من بطاقة التموين

وضحنا لكم أسعار السلع في التموين شهر نوفمبر 2023، حيث الأسعار دون تغيير، وبالنسبة لنصيب الفرد، فتقوم الوزارة بتقديم مبلغ 50 جنيه لكل فرد في الأسرة المكونة من أربع أفراد، ويقل نصيب الفرد من بطاقة التموين مع كثرة عدد الأفراد في الأسرة.