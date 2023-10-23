مباراة السد والفيصلي الآن قناة الكأس (Alkass 9 HD) مباشر دوري أبطال آسيا 2023-24

شاهد الآن مباراة السد والفيصلي بث مباشر قناة الكأس (Alkass 9 HD) دوري أبطال آسيا 2023-24 حيث تقام المباراة بين الفيصلي الأردني والسد القطري في الجولة الثالثة من منافسات مجموعات دوري أبطال آسيا 2024. حيث تعد هذه المباراة حاسمة بالنسبة للفيصلي، حيث إن خسارته ستؤدي على الأرجح إلى خروجه المبكر من المسابقة. كما أن بداية السد لم تكن مثالية، حيث حقق نقطة واحدة فقط من أول مباراتين. وتتزايد الضغوط على النادي القطري للوصول إلى دور الـ 16.

موعد مباراة السد والفيصلي

ستقام مباراة السد والفيصلي في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا مساء اليوم الاثنين، 23 أكتوبر 2023. ستبدأ المباراة في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت قطر والأردن والسعودية والكويت وسوريا ومصر. أما بالنسبة لتوقيت الإمارات، فستبدأ المباراة في الساعة 10:00 مساءً.

ستقام المباراة في ملعب نادي السد. هذه المباراة هي الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا. ستكون المباراة قوية للغاية حيث يسعى الفريقان لتحقيق النقاط الثلاث والتقدم في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة السد والفيصلي

تنقل المباراة عدة قنوات عربية مختلفة، ولكن جميعها مشفرة. تُنقل المباراة عبر قناة SSC من السعودية فقط، ويمكن متابعتها أيضًا عبر قناة beIN Sports AFC والكأس القطرية في جميع أنحاء العالم العربي. وستقوم قناة أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية ببث المباراة عبر منصاتهما الآسيوية للمشاهدين في دولة الإمارات.

قناة البث تعليق SSC Extra HD2 أحمد النفيسة الكأس 9 HD خالد الحدي beIN SPORTS AFC 1 حفيظ دراجي دبي آسيا 2 أحمد الشحي

مشاهدة مباراة السد والفيصلي بث مباشر

لمتابعة البث المباشر لمباراة الفيصلي والسد في دوري أبطال آسيا 2024، يمكنك استخدام خدمات البث المباشر المتاحة عبر الإنترنت مثل:

beIN Sports Connect: يمكنك الاشتراك في خدمة beIN Sports Connect ومتابعة المباراة عبر البث المباشر على تطبيقهم أو موقعهم الرسمي. موقع قناة SSC: يمكنك زيارة موقع قناة SSC واستخدام خدمة البث المباشر عبر الإنترنت لمتابعة المباراة. تطبيقات البث المباشر الأخرى: قد تكون هناك تطبيقات أخرى تقوم ببث المباراة مباشرة، مثل تطبيقات القنوات الرياضية العربية الأخرى. يمكنك التحقق من توفرها والاشتراك فيها لمتابعة المباراة ومن هذه المواقع: الاسطورة لبث المباريات.

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في الترتيب الحالي للمجموعة، يتصدر فريق ناساف الأوزبكي برصيد 6 نقاط، تليه الشارقة بـ 4 نقاط، فيما يحتل السد المركز الثالث بنقطة واحدة والفيصلي في المركز الرابع بدون رصيد نقاط.

تشكيل السد القطري الرسمي

المرمى: مشعل برشم

الدفاع: خوخي بوعلام – مصعب خضير – باولو أوتافيو – طارق سلمان

الوسط: ماتيوس أوريبا – حسن الهيدوس – محمد وعد

الهجوم: يوسف عبد الرزاق – جوردي بلاتا – بغداد بونجاح

تشكيل الفيصلي الأردني الرسمي

المرمى: مهدي خليل

الدفاع: مهند خير الله – محمد الكلوب – سالم العجالين – أنس بني ياسين

الوسط: عبيدة السمرية – نزار الرشدان – خالد عيد

الهجوم: رفيق الكامرجي – عارف الحاج محمد – أمين الشناينة