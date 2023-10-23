الآن “رابط تسجيل التكميلي 2023 الأردن” عبر الموقع الرسمي لتوجيهي awjihireg/login

قامت وزارة التربية والتعليم بالأردن بالإعلان عن إتاحتها لفتح باب التسجيل للثانوية العامة للعام 2023، وهذا ما جعل الطلاب والطالبات يبحثون عن رابط تسجيل التكميلي 2023 الأردن وكيفية التسجيل لهذا العام، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم كيفية التسجيل في هذه الاختبارات التكميلية وما الموعد الرسمي لبدأ التسجيل ومتى ينتهي؟ فكونوا معنا وسنوضح لكم الأمر بالتفصيل.

رابط تسجيل التكميلي 2023 الأردن

حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الأردنية فإن التسجيل على الاختبار التكميلي قد بدأ يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من عام 2023، حيث يمتد التسجيل إلى السادس والعشرين من أكتوبر، حيث باقي أسبوع تقريبًا وينتهي التسجيل، حيث يأتي التسجيل وفقًا للخطوات التالية:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع التسجيل لامتحانات شهادة الثانوية العامة الامتحان التكميلي 2023.http://193.188.64.135/tawjihireg/login.asp

أضف الرقم الوطني الخاص بك وتاريخ الميلاد، ثم انقر على تسجيل.

بعدها ابدأ في إدخال البيانات المطلوب منك إدخالها، وانتظر الرد عليك.

مع العلم أنه يجب أن يحضر الطالب إلى الامتحان قبل موعده بنصف ساعة على الأقل، بحيث يحضر الطالب إلى القاعة ويجلس في المكان المخصص للاختبار والاستعداد قبل البدء.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في التكميلي 2023 بالأردن

وضحنا لكم بالأعلى رابط تسجيل التكميلي 2023 الأردن، وبالنسبة للأوراق المطلوبة فهي على النحو التالي: