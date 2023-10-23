الإعلان الـ 18 “موعد فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي” بقسط شهر 650ج على 3 سنوات فقط

المواطنون والمواطنات في جمهورية مصر العربية يرغبون في الوصول إلى رابط فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي وحجز شقق الإسكان للإعلان الثامن عشر المقرر الإعلان عنه الفترة القادمة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم آخر التفاصيل فيما يخص شقق الإسكان، ففضلًا تابعوا معنا وسنوضح لكم تفاصيل الأمر بالكامل.

موعد فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي

آلاف المواطنين والمواطنات في جمهورية مصر العربية يبحثون في الوقت الحالي عن موعد حجز الشقق الخاصة بالإسكان الاجتماعي، والجدير بالذكر أن التسجيل بالفعل تم فتحه يوم الأحد السابق الخامس عشر من شهر أكتوبر من عام 2023، حيث مقرر أن يستمر التسجيل لمدة شهر كامل، حيث ينتهي يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر نوفمبر القادم من عام 2023، مع العلم أن هذه الوحدات ستكون في أماكن مختلفة بمختلف جمهورية مصر العربية، حيث في غرب قنا وملوي الجديدة ورشيد الجديدة وناصر غرب أسيوط والمنصورة الجديدة.

رابط فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وضحنا لكم موعد فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وبالنسبة للتسجيل على هذه الشقق، فعلى المتقدم أن يتبع الخطوات التالية: