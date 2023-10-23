أقوى قنوات الأطفال “تردد قناة وناسة WANASAH” متاحة الآن على جميع الأقمار الصناعية 2023

واحدة من أشهر القنوات المتخصصة في عرض محتوي شيق وجميل للأطفال هي قناة وناسة، ولذا الكثير من الآباء والأمهات يتساءلون عن تردد قناة وناسة الجديد، وذلك من أجل تثبيت تردد القناة على الجهاز الخاص به، ثم تشغيل الأناشيد والبرامج وما تعرضه القناة من محتوى مميز للأطفال، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيف يتم ضبط التردد والإحداثيات الخاصة به، فضلًا تابعوا معنا.

تردد قناة وناسة

تُعتبر واحدة من قنوات الأطفال الشهيرة في العالم العربي هي قناة وناسة، حيث متخصصة في عرض عدد من الأناشيد والأغاني والبرامج المقدمة للأطفال، حيث تعليمية بشكل مباشر من خلال المحتوى الترفيهي التي تعرضه على شاشتها، وتتميز القناة أنها تقوم بعرض محتوى متميز يناسب الأطفال في جميع الأعمار، يأتي تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي هو نايل سات.

تردد القناة هو 11559.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

اتجاه الاستقطاب هو العمودي.

معدل الترميز هو 27500.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2023

حتى تتمكن من ضبط تردد قناة وناسة، عليك أن تقوم باتباع عدد من الخطوات، والتي هي كالتالي: