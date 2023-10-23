تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة عبر spa.gov.iq/umbrella

المواطنون والمواطنات في العراق المسجلين في برنامج الرعاية الاجتماعية يتساءلون في الوقت الحالي عن طريقة تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث برنامج عراقي حكومي تقوم الحكومة من خلاله بتقديم الدعم إلى المواطنين والمواطنات، وفي تقرير اليوم نوضح لكم شروط الحصول على هذه الرعاية وطريقة الاستعلام عن الأسماء المشمولين بهذه الرعاية، فضلًا تابعوا معنا.

تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تقوم وزارة العمل العراقية بالإعلان عن كشوفات خاصة بالمشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث المواطنين والمواطنات التي توافرت بهم شروط الاستحقاق الشهري، ويمكن بكل سهولة الاستعلام عن المشمولين في هذه الرعاية من خلال السير على الخطوات التالية:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع وزارة العمل العراقية الموجودة على الشبكة، ثم منها إلى منصة مظلتي.https://spa.gov.iq/umbrella/

اضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، قم حدد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

تجد بعدها كشوفات بها أسماء المواطنين التي تُقدم لهم الرعاية من وزارة العمل العراقية.

ابحث برقم الهوية الخاص بك للتعرف هل اسمك مشمول بالدعم أو أم.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية في العراق

وضحنا لكم كيفية تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وبالنسبة لشروط استحقاق الرعاية، فيجب أن يتوافر في الشخص عدد من الشروط، والتي هي على النحو التالي: