تابع كل المباريات مجانًا الآن على “تردد قناة أبو ظبي الرياضيه” على القمر الصناعي نايل سات 2023

محبي الساحرة المستديرة يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناة أبو ظبي الرياضيه، حيث واحدة من القنوات المتوفرة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لبث المباريات الرياضية للمواطنين في مختلف أنحاء العالم، وفي تقرير اليوم نوضح لكم التردد على الأقمار الصناعية وطريقة ضبطه، فضلًا كونوا معنا.

تردد قناة أبو ظبي الرياضيه

عشاق الساحرة المستديرة من كل مكان بالعالم يرغبون في تثبيت تردد قناة أبو ظبي، حيث واحدة من القنوات المشهورة في نقل المباريات الرياضية سواء المحلية أو العالمية، وحتى تتمكن من تثبيت التردد، عليك أن يكون بحوزتك هذه الإحداثيات التالية:

التردد على القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة 12091.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز 27500.

اتجاه الاستقطاب هو الأفقي.

التردد على القمر الصناعي عرب سات:

تردد القناة هو 12226.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

اتجاه الاستقطاب هو الأفقي.

معدل الترميز هو 27500.

طريقة ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضيه

الراغبين في مشاهدة المباريات الرياضية التي تقوم قناة أبو ظبي الرياضية ببثها على شاشتها، يمكن بكل سهولة تثبيت القناة، وذلك من خلال السير على الخطوات التالية: