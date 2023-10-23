نزلها حالًا “تردد قناة الفجر الجزائرية” لمشاهدة الموسم الخامس من المؤسس عثمان 2023

عشاق ومتابعي مسلسل قيامة عثمان يبحثون كل أسبوع عن تردد قناة الفجر الجزائرية، حيث واحدة من أشهر القنوات التي تقوم بعرض المسلسل على شاشتها، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تردد القناة وكيف يمكن ضبط التردد الخاص بها على جهاز الاستقبال الخاص بكم، فضلًا تابعوا معنا.

تردد قناة الفجر الجزائرية

واحدة من أشهر القنوات التي تقوم بعرض باقة من الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية والمدبلجة على شاشتها هي قناة الفجر الجزائرية، وقد ذاع صيت القناة الفترة الماضية بسبب عرضها لمسلسل قيامة عثمان، حيث تعرض القناة الحلقات الجديدة مدبلجة للمواطنين والمواطنات في جمهورية مصر العربية وبجميع العالم العربي كل أسبوع، ويأتي تردد القناة على النحو التالي:

القمر الصناعي هو عرب سات.

تردد القناة هو 12034.

اتجاه الاستقطاب هو الأفقي.

معدل الترميز هو 5000.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

طريقة ضبط تردد قناة الفجر

حتى تتمكن من ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية ومشاهدة المحتوى المتميز التي تعرضه القناة على شاشتها، بغض النظر عن مسلسل قيامة عثمان، فعليك أن تقوم بتحميل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، وتأتي طريقة الضبط من خلال السير على الخطوات التالية: