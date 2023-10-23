رابط التقديم على منحة-الطلبة 2023 العراق

في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العديد من الأسر في العراق، تأتي منحة الطلبة ابناء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023 كفرصة حقيقية لتحقيق الأحلام الدراسية إنها منحة تهدف إلى دعم الطلاب الذين ينتمون إلى الأسر ذات الدخل المحدود والمستحقين لرواتب الرعاية الاجتماعية يعتبر هذا البرنامج خطوة هامة نحو تمكين الشباب وتوفير فرص تعليمية عالية الجودة.

التسجيل في منحة الطلبة ابناء المشمولين

تعمل الحكومة العراقية بجدية على توفير الدعم للعائلات ذات الدخل المحدود من خلال منحة الطلبة ابناء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023. للتسجيل في هذه المنحة، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

يمكن للطلاب الدخول إلى رابط التقديم من قبل وزارة التربية والتعليم هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل العملية وتجنب التزاحم والتكدس في المكاتب الحكومية.

عند الدخول إلى رابط التقديم، يتعين على الطلاب تسجيل جميع المعلومات الشخصية الضرورية.

يجب على الطلاب تسجيل معلومات بطاقة الماستر كارد المؤلفة من 16 رقمًا، بالإضافة إلى تسجيل اسم المحافظة والقضاء.

في هذه الخطوة، يجب على الطلاب تسجيل كافة بيانات الأسرة.

يتوجب على الطلاب تكميل جميع الحقول المطلوبة واتباع الإجراءات المعلنة.

بعد تعبئة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، يجب على الطلاب إرسال طلبهم لإكمال العملية.

شروط منحة الطلبة 2023

من أجل الاستحقاق لهذه المنحة، يجب أن تتوافر بعض الشروط الأساسية: