مش 50 ولا 75 كمان “السيسي بيفرح الكل الشهر دة” نصيب الفرد في التموين زاد تاني وبقا 100ج

المواطنون والمواطنات في جمهورية مصر العربية يبحثون في الوقت الحالي عن نصيب الفرد في التموين، حيث حددت وزارة التموين المصرية قيمة الدعم الشهري الذي ينزل للأسرة كل شهر، حيث حددت نصيب الفرد في الأسرة المكونة من أربع أفراد، وفي تقرير اليوم نوضح لكم أسعار السلع التموينية ونصيب كل فرد بالأسرة، فضلًا تابعوا معنا.

نصيب الفرد في التموين

حسب القرارات الرسمية والضوابط الجديدة المُعلنة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، فإن نصيب الفرد من بطاقة التموين له 50 جنيه مصري، حيث يمكن صرف له زجاجة زيت من حجم 800 مللي للفرد، بالإضافة إلى كيلو من السكر، مع عبوة من المكرونة أو عبوة من الشاي، وذلك للأسرة التي بها أربع أفراد، حيث رب الأسرة والزوجة والأطفال الباقين في الأسرة.

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

وضحنا لكم نصيب الفرد في التموين، وبالنسبة لأسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر القادم، فهي على النحو التالي: