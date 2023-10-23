بالرقم القومي.. سجل في منحة العمالة الغير منتظمة نوفمبر 2023 موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

منحة العمالة الغير منتظمة نوفمبر 2023، بعدما أعلنت وزارة القوى العاملة عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وذلك من خلال الموقع الرسمي لها على الانترنت ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة عدد كبير من الأسر والأشخاص الغير قادرين على العمل، خاصة بعد غلاء اسعار عدد كبير من السلع، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على منحة العمالة الغير منتظمة نوفمبر 2023.

منحة العمالة الغير منتظمة نوفمبر 2023

حيث يهتم عدد كبير من الأشخاص من شتى المحافظات المصرية التعرف على تفاصيل منحة العمالة الغير منتظمة نوفمبر 2023، والتي من المقرر أن يتم صرفها خلال شهر نوفمبر 2023، وأكدت وزارة القوى العاملة أنه تم تخصيص رابط الكتروني لتقديم طلب الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة التي يترقبها عدد كبير من الأشخاص، وإليكم خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة …

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت .

ثم اختر منحة العمالة الغير منتظمة .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على ارسال.

في حالة قبول الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل مدون بها موعد ومكان صرف المنحة .

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة