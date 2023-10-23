مبروك عليك “حجز شقق الاسكان الاجتماعي” بمقدم خيالي بجد وقسط 650 كل 3 شهور!

حجز شقق الاسكان الاجتماعي وزارة الإسكان المصرية أصدرت رابطًا لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي لعام 2023 بموجب الإعلان رقم 18 ويعتبر إعلان رقم 18 للإسكان الاجتماعي من بين أبرز الإعلانات التي تم نشرها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،ويتضمن هذا الإعلان طرح وحدات سكنية في 12 مدينة جديدة عبر مختلف مناطق الجمهورية.

حجز شقق الاسكان الاجتماعي

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالإعلان رقم 18 يعد أحد الوسائل الرئيسية التي يمكن للمواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي الاستفادة منها، للقيام بعملية الحجز، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الرابط الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .

. إما إنشاء حساب جديد إذا لم تكن لديك حساب بالفعل أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي.

اختيار المدينة والمشروع ونوع الوحدة السكنية التي ترغب في حجزها.

إدخال بياناتك الشخصية ومعلوماتك الخاصة.

تحميل المستندات المطلوبة، وهي مثل صورة من بطاقة الهوية الوطنية وشهادة ميلاد المتقدم.

تحقق من البيانات المُدخلة للتأكد من صحتها.

قدم طلب الحجز بعد التأكد من البيانات.

سترسل تأكيدات وتفاصيل إضافية إلى بريدك الإلكتروني أو رسائل نصية على هاتفك الجوال بموجب الإجراءات المتبعة.

الشروط والمستندات المطلوبة

الشروط والمستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي تشمل:

المستندات المطلوبة:

صورة الرقم القومي.

صورة من شهادة ميلاد الأبناء.

صورة قسيمة الزواج (إذا كان المتقدم متزوجًا).

صورة من إيصال مرافق حديث.

صورة من إقرار الدخل.

الشروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي: