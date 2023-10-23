اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم أعدائنا يا رب العالمين “أدعية مستجابة لمحنة غزة”

يبحث المسلمين والمسلمات من جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي عن أدعية مستجابة لمحنة غزة، حيث قامت حركة المقاومة وحماس بشن أولى الضربات على الاحتلال الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر المنصرم، ثم بدأ القصف وبشدة على المسجد الأقصى، ولأننا لا نملك إلا الدعاء نوضح لكم أشهر الأدعية المستحب النطق بها في هذا الوقت الراهن، فدعونا نوضح لكم هذه الأدعية بالتفصيل.

أدعية مستجابة لمحنة غزة

يبحث الكثيرون عن الكثير من الأدعية من أجل نصرة أهالي غزة في دولة فلسطين، حيث مهما كثرت القضايا العربية، فقضية فلسطين من أهم القضايا التي تعمل على إثارة الجدل والرأي العام، وتأتي أبرز الأدعية المكتوبة على النحو التالي: