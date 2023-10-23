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اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم أعدائنا يا رب العالمين “أدعية مستجابة لمحنة غزة”
يبحث المسلمين والمسلمات من جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي عن أدعية مستجابة لمحنة غزة، حيث قامت حركة المقاومة وحماس بشن أولى الضربات على الاحتلال الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر المنصرم، ثم بدأ القصف وبشدة على المسجد الأقصى، ولأننا لا نملك إلا الدعاء نوضح لكم أشهر الأدعية المستحب النطق بها في هذا الوقت الراهن، فدعونا نوضح لكم هذه الأدعية بالتفصيل.
أدعية مستجابة لمحنة غزة
يبحث الكثيرون عن الكثير من الأدعية من أجل نصرة أهالي غزة في دولة فلسطين، حيث مهما كثرت القضايا العربية، فقضية فلسطين من أهم القضايا التي تعمل على إثارة الجدل والرأي العام، وتأتي أبرز الأدعية المكتوبة على النحو التالي:
- اللهم أفرغ عليهم صبرا.. اللهم أفرغ عليهم صبرا.. اللهم أفرغ عليهم صبرا، وأحفظهم بحفظك.. واحــــــــرسهم بعينك التي لا تنام..
- اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل سلاحهم في صدورهم وكيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم.
- اللهم سخر لهم ملائكة السماءوجنود الأرض ومن عليها وافتح لهم أبواب توفيقك واشرح صدورهم ويسر أمرهم وقوي عزيمتهم ومد صبرهم،
- اللهم أكرمهم وأحفظهم بعينك التي لا تنام واجعل لهم من كل ضيق مخرجاً، اللهم انصرهم على من عاداهم وافتح لهم فتحًا قريبًا
- اللهم من أراد بهم كيدا فرده في نحره.. اللهم من أراد بهم ســــــوءا فاشغله بنفسه.. اللهم شل يد كل من اعتدى عليهم بالفعل.
- اللهم وأخــــــرس لسان كل من تمادى عليهم بالقول، اللهم لا تكلهم إلى أحد سواك فيخسرون.. أنت إلهنا وإلههم.. لا إله إلا أنت.
- دعاء لنصرة غزة: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم أعدائنا يا رب العالمين.