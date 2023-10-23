أحسبها صح “موعد شهر رمضان 2024” باقي 3 شهور بالضبط .. حمل الإمساكية لشهر رمضان الكريم

أوشك عام 2023 على الانتهاء، ثم شهور قليلة ويأتي شهر رمضان المبارك، ولذا نجد الكثير من المواطنين والمواطنات المسلمين من جميع أنحاء العالم يبحثون عن موعد شهر رمضان لعام 2024 ومتى أول يوم رمضان ومتى يبدأ ومتى ينتهي؟ فضلًا تابعوا معنا لنوضح لكم بالتفصيل.

موعد شهر رمضان 2024

حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي وحسب رؤية الهلال عن موعد شهر رمضان المبارك ومتى يبدأ؟ ولكن وفقًا لما أعلنت عنه الحسابات الفلكية، فإن شهر رمضان المبارك يبدأ يوم الأحد الموافق العاشر من شهر مارس من عام 2024، ثم يستمر حتى يوم الثلاثاء التاسع من شهر أبريل من عام 2024، حيث يستمر شهر رمضان المبارك لمدة 29 يوم.

نظام التقويم الهجري 1445

وضحنا لكم موعد شهر رمضان 2024، حيث حسب الحسابات الفلكية فن أول أيام الشهر الكرم ستكون الأحد العاشر من مارس 2024 القادم، حيث يتم الاعتماد على النظام الهجري والذي يتم تحديده بناء على الفترة التي يستغرقها القمر في دورته دورة كاملة حول كوكب الأرض، وتكون الشهور الهجرية على النحو التالي:

شهر محرم.

شهر صفر.

شهر ربيع الأول.

شهر ربيع الآخر.

شهر جمادى الأولى.

شهر جمادى الثانية.

شهر رجب.

شهر شعبان.

شهر رمضان.

شهر شوال.

شهر ذو القعدة.

شهر ذو الحجة.

وبعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية تتخذ هذا التقويم كتقويم رسمي للدولة، حيث جاء هذا التقويم منذ هجرة الرسول صلي الله عليه وسلم من مدينة مكة إلى المدينة المنورة، وذلك في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، حيث الرابع والعشرين من سبتمبر من عام 622 م.