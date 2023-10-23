مباراة العربي والرفاع الآن قناة أبوظبي (AD Sports 1) كأس الاتحاد الآسيوي 2023-24

شاهد الآن مباراة العربي والرفاع بث مباشر قناة أبوظبي (AD Sports 1) كأس الاتحاد الآسيوي 2023-24 حيث يستضيف نادي العربي الكويتي نظيره الرفاع البحريني في مباراة مهمة تهدف إلى حسم صدارة المجموعة الثالثة في كأس الاتحاد الآسيوي. بعد جولتين، يتقاسم الفريقان الصدارة برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة العربي والرفاع

موعد مباراة العربي والرفاع هو اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت البحرين والكويت والسعودية والأردن ومصر وسوريا، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات. المباراة تأتي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي.

القنوات الناقلة لمباراة العربي والرفاع

سيتم نقل مباراة العربي والرفاع عبر عدة قنوات رياضية. من بين القنوات الناقلة لهذه المباراة، ستكون هناك قناة SSC Sports HD1 التي ستقدم التعليق على المباراة بصوت المعلق فهد العنزي. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم قناة أبوظبي الرياضية 1 بنقل المباراة مع التعليق الرياضي من قبل أحمد الحامد.

ستكون قناة الكاس 1 HD أيضًا من بين القنوات الناقلة للمباراة، وسيتم توفير التعليق على المباراة بواسطة أحمد المعمري. بالإضافة إلى ذلك، ستنقل قناة beIN SPORTS AFC 3 المباراة مع التعليق الرياضي من قبل باسم الزير.

وأخيرًا، ستقوم قناة دبي الرياضية 1 بنقل المباراة وستقدم التعليق الرياضي بصوت سلطان اليعقوبي. يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر هذه القنوات للاستمتاع بالتعليقات والتحليلات الحصرية أثناء المباراة.

تشكيل العربي الرسمي

فريق الرفاع سيكون مكتمل الصفوف في المباراة، بينما سيفتقد العربي الكويتي لأربعة لاعبين بسبب الإصابات والإيقافات. ومع ذلك، يأمل العربي الكويتي في الاستفادة من أرضه وجمهوره لتحقيق نتيجة إيجابية.

فيما يلي تشكيل فريق العربي المتوقع للمباراة: أحمد الدشتي في حراسة المرمى، وجمعة عبود وسفيان بوشار وحسن حمدان وعيسى علي في خط الدفاع، وطارق علي ووليد الصبار ونايف حامد في خط الوسط، وعلي خلف وحمزة خابا ومامادو ثيام في خط الهجوم.

تشكيل الرفاع الرسمي

من جهته، من المتوقع أن يعتمد فريق الرفاع التشكيلة التالية للمباراة: علي العجمي في حراسة المرمى، حسين علي وسيد مهدي ولازار دجودجيفيتش وهزاع علي في خط الدفاع، وفارغاس وجاسم الشيخ ومحمد عنز وعبد العزيز خالد في خط الوسط، وسيلفا دوسانتوس وكامل أسود في خط الهجوم.

نادي الرفاع يحتل المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي العربي في المركز الثاني بنفس الرصيد. وهما يسعيان لتحقيق الفوز بصدارة المجموعة وتعزيز موقعهما في المجموعة قبل المباريات القادمة.

تتوقع المباراة أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والمحافظة على موقعه في المجموعة.