بعد الزيادة المقررة بأمر رئاسي “جدول مرتبات شهر أكتوبر” .. 40% زيادة على الرواتب للقطاع الحكومي

جدول مرتبات شهر أكتوبر 2023 يشغل العديد من الموظفين في مؤسسات الدولة الاهتمام بمعرفة موعد صرف مرتباتهم، وهذه هي معلومات موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر لعام 2023 وفقًا لوزارة المالية المصرية.

جدول مرتبات شهر أكتوبر

ستتم صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها اعتبارًا من يوم الاثنين القادم الموافق 23 أكتوبر 2023، وسيشمل صرف المرتبات أيضًا المتأخرات عن أيام 8، 9، 10 من نفس الشهر، ومن المتوقع أن يتم الصرف خلال فترة تستمر لمدة 5 أيام.

إليك جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023:

اليوم الأول: الاثنين، 23 أكتوبر 2023.

اليوم الثاني: الخميس، 26 أكتوبر 2023.

اليوم الثالث: الجمعة، 27 أكتوبر 2023.

اليوم الرابع: السبت، 28 أكتوبر 2023.

اليوم الخامس: الأحد، 29 أكتوبر 2023.

وبالنسبة للدرجات المالية للموظفين بالدولة بعد تطبيق الحد الأدنى:

9000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، بدلاً من 8500 جنيه.

8000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، بدلاً من 7500 جنيه.

6000 جنيه لدرجة الثانية أو ما يعادلها، بدلاً من 5500 جنيه.

5500 جنيه لدرجة الثالثة أو ما يعادلها، بدلاً من 5000 جنيه.

5000 جنيه لدرجة الرابعة أو ما يعادلها، بدلاً من 4500 جنيه.

4500 جنيه لدرجة الخامسة أو ما يعادلها، بدلاً من 4000 جنيه.

4000 جنيه لدرجة السادسة أو ما يعادلها، بدلاً من 3500 جنيه.

أما بالنسبة لشهر ديسمبر، ستتم صرف المرتبات بدءًا من 24 ديسمبر، وسيتم صرف المتأخرات في الأيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه، وسيتاح للعاملين استلام مستحقاتهم في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

يجب على العاملين عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ولمدة 5 أيام.