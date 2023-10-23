رسميًا موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات  بأثر رجعي “مع صرف رواتب أكتوبر” وهتاخدوا زيادة كمان 400ج

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023 يتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في مصر بانتظام، وذلك بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، عادةً ما يتم صرف العلاوات الخمس مع مرتبات شهر يوليو من كل عام، هذه العلاوات تأتي كزيادة سنوية لمساعدة أصحاب المعاشات على التعامل مع التضخم وارتفاع أسعار المعيشة.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

يتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في مصر بعد حكم محكمة القضاء الإداري بأحقية أصحاب المعاشات في استلام 80% من العلاوات الخمس، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية عنهم.

كما أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض قامت بإعلان جدول مواعيد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لعام 2023 بناءً على هذا الحكم، تم وضع حد أدنى لصرف المعاش يبلغ 1105 جنيهًا وفقًا للقواعد المنظمة والتوجيهات من وزارة التضامن الاجتماعي.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في عام 2023 هو كما يلي:

العلاوة الأولى تم صرفها خلال شهر سبتمبر من العام الماضي.

العلاوة الثانية من الخمس سيتم صرفها في شهر مارس من العام 2024.

العلاوة الثالثة والأخيرة من الخمس ستصرف في العام 2025.

هل العلاوات الخمسة لكل أصحاب المعاشات؟

نعم، العلاوات الخمسة مخصصة لأصحاب المعاشات وتصرف لفئات معينة منهم. تم تقديم هذه العلاوات لتقديم دعم إضافي للمتقاعدين وللمساعدة في تحسين مستوى معاشاتهم، وتم تقديم العلاوات للفئات التي تقضي معاشات شهرية محددة بناءً على الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات.

الفئات التي تمتلك أصحاب المعاشات وتوزع عليها العلاوات الخمسة هي كما يلي: