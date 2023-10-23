أستقبل حالًا تردد قناة SSC السعودية الرياضية “متاحة على جميع الأقمار الصناعية” 2023

يقوم العديد من الناس في الفترة الأخيرة بالبحث عن تردد قنوات ssc ويكون ذلك بفضل المحتوى الرياضي المتميز التي تقوم بتقديمه عبر شاشتها للمشاهدين وإحازتها على نسبة مشاهدات عالية جدا بسبب تنوع الرياضات التي تقوم قناة ssc بتقديمها حيث انه تم تغيير ترددها مؤخرا على الاقمار الصناعية ويمكنكم معرفة تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهوت بيرد بجوده hd من خلال هذا المقال تابعوا معي:

تردد قناة SSC

يمكنك تنزيل قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات باعلي جوده فقط من خلال تنزيل التردد الموضح بالنقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

استقطاب القناة: عمودي (V).

ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ للقناة: ⅔.

تردد قناة ssc على القمر الصناعي بدر سات

يمكنك أيضاً تنزيل قناة ssc على القمر الصناعي بدر سات بجوده عالية من خلال ضبط التردد الموضح في النقاط التالية:

القمر الصناعي للقناة: بدر سات.

ترميز القناة: 27500.

استقطاب القناة: أفقي.

تصحيح الخطأ للقناة: ⅔.

تردد قناه ssc على القمر الصناعي عرب سات

يمكن تنزيل قناه ssc على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد الموضح بالنقاط التالية:

تردد القناة: 12417.

ترميز القناة: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

تصحيح الخطأ للقناة: 5.

كما أنه يذكر أن تردد قناه ssc المجانية تقوم بعرض العديد من البطولات الرياضية لكره القدم مثل دوي ابطال اسيا والعديد من الألعاب الرياضية الأخرى ويكون ذلك مع قيامها بعض البرامج الإخبارية المميزة على مدار اليوم.