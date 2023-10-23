أقوى قناة عالمية “تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك” أتفرج على الطبيعة بجودة HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك تتمتع قناة “ناشيونال جيوغرافيك” بشعبية هائلة حيث يتابعها ملايين المشاهدين من مختلف أنحاء العالم بفضل محتواها الممتع والثري حول الطبيعة، العلوم، والهندسة، ويعشق الكثيرون محتوى هذه القناة ويستمتعون بمشاهدتها للتعرف على معلومات جديدة واكتشافات رائعة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تبث قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي محتوى وثائقي عالي الجودة على مدار اليوم، يركز بشكل رئيسي على الكائنات الحية، سواء البرية أو البحرية، بالإضافة إلى استعراض ظواهر طبيعية نادرة ومثيرة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المناطق القارية البعيدة والمناطق الجليدية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023

يمكنك استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمر نايل سات باستخدام التردد التالي:

اسم القناة: ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

بالنسبة لتردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمر عرب سات، يمكنك استخدام التردد التالي:

التردد: 11804

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

لضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال الفضائي، يمكنك اتباع الخطوات التالية: