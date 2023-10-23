رسميًا “موعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية في جميع محافظات مصر” .. مافيش ضلمة تاني خالص

موعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية شهدت مصر خلال الفترة السابقة، وتحديدًا خلال فصل الصيف، أزمة كهرباء حادة ناتجة عن ارتفاع الطلب على الكهرباء ونقص الوقود الضروري لإنتاجها. هذا الوضع أدى إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي في عدة محافظات مصر، ولمعالجة هذه الأزمة، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لتخفيف الأحمال الكهربائية، وبدأ تنفيذ هذه الخطة في شهر يوليو 2023، وتشمل الخطة إجراء فصل مؤقت للتيار الكهربائي لمدة ساعة واحدة مرتين يوميًا، وذلك في بعض المناطق والقطاعات خلال ساعات الذروة.

موعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية

بناءً على تصريحات مسؤولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من المتوقع أن تنتهي خطة تخفيف الأحمال الكهربائية في منتصف شهر أكتوبر 2023، ويأتي ذلك مع بدء انخفاض درجات الحرارة وتراجع الطلب على الكهرباء، مما يسهم في تحسين الوضع الكهربائي وتقليل الحاجة للإجراءات الاستثنائية لتوفير الكهرباء.

أسباب تخفيف الأحمال الكهربائية

تم تنفيذ تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر نظرًا لعدة أسباب، ومنها: