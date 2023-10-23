هل يوجد زيادة في رواتب الموظفين هذا الشهر؟ .. السيسي يُعلن عن زيادة لرواتب أكتوبر لكل القطاعات والعاملين

هل يوجد زيادة في رواتب الموظفين هذا الشهر؟ مع انتظار العاملين في الجهاز الإداري للدولة، موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بزيادتها الجديدة، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشمل هذه التوجيهات زيادة الرواتب لجميع الدرجات الوظيفية ورفع الحد الأدنى للأجور.

هل يوجد زيادة في رواتب الموظفين هذا الشهر؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات إلى الحكومة والمؤسسات الحكومية لزيادة الحد الأدنى والإجمالي للدخل للدرجة السادسة إلى 4,000 جنيه بدلاً من 3,500 جنيه، وذلك لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقًا لمناطق الاستحقاق.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة

من المقرر صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة في المواعيد المعتادة، وفقًا للتصاعد التالي:

للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة: 11,000 جنيهًا شهريًا، بدلاً من 10,500 جنيه.

للدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة: 9,000 جنيهًا شهريًا، بدلاً من 8,500 جنيه.

لدرجة المدير العام أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة: 7,500 جنيهًا شهريًا، بدلاً من 7,000 جنيه.

وبالنسبة للحد الأدنى لأجور العاملين بالزيادة الجديدة: