جهز اللبس التقيل وأخر ساعتك 60 دقيقة “الموعد الرسمي لتطبيق التوقيت الشتوي” كلها أيام بس

الموعد الرسمي لتطبيق التوقيت الشتوي 2023 قريبًا، سيتم تطبيق التوقيت الشتوي، وهو موسم ينتظره الأفراد والموظفون في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بفارغ الصبر، خلال هذه الأيام القليلة، سيتم تعديل التوقيت الصيفي، حيث ستعيد الساعة إلى الوراء بمقدار 60 دقيقة، وذلك بمعنى أنه سيتم تأخير الوقت بساعة واحدة، وذلك مع بداية فصل الشتاء.

الموعد الرسمي لتطبيق التوقيت الشتوي

أعلن مجلس الوزراء في مصر عن استعادة التوقيت الصيفي خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي، هذا الإعلان جاء بعد انقطاع دام لسنوات عديدة، حيث لم يتم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لمدة 7 سنوات، ويتضمن تنفيذ التوقيت الصيفي تقديم الساعة 60 دقيقة، وفقًا للإعلان الرسمي من مجلس الوزراء.

مع بداية فصل الخريف في عام 2023، ينتظر الموظفون في مختلف القطاعات تطبيق التوقيت الشتوي، ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من آخر خميس في شهر أكتوبر، والذي يوافق 26 أكتوبر 2023، ويجب على الأفراد تأخير الساعة 60 دقيقة للوراء في هذا التوقيت.

لماذا تمت إعادة التطبيق الصيفي؟

تم إعادة تطبيق التوقيت الصيفي في مصر بناءً على تصريحات مجلس الوزراء السابقة التي أشارت إلى وجود العديد من الفوائد لهذا التطبيق، ومن بين هذه الفوائد ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك نظرًا للظروف والتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، ويعتبر التوقيت الصيفي واحدًا من الوسائل التي تساهم في توفير الطاقة والتقليل من استهلاك الكهرباء، وبالتالي يمكن تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال تخفيض فواتير الكهرباء وتحسين استدامة الموارد الطاقية.