TOYOUR EL-JANAH تردد قناة طيور الجنة متاح الآن “خطوات الضبط بالتفصيل” .. على جميع الأقمار الصناعية 2023

تردد قناة طيور الجنة، تعتبر هذه القناة تنموية شاملة ومتكاملة وتقوم بعرض الكثير من المحتويات المختلفة وتتميز بالتنوع حيث أنها تقدم عدد كبير من الأغاني التربوية التي يتم توصيل مغزى من خلالها بأسلوب محبب لقلب الأطفال كما أنها توفر مجموعة مختلفة من البرامج التي تعمل على جذب انتباه الطفل وتجعله مندمجاً وتم تصنيفها من أهم القنوات تأثيراً على الأطفال وبتم استقبال هذه القناة بشكل يومي متزايد من خلال أولياء الأمور ويتم البحث عن التردد الجديد الخاص بها.

تردد قناة طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة من أهم القنوات التي تقدم البرامج للأطفال لذلك يتساءل الأمهات عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة وهو:

تردد المخصص لقناة طيور الجنة الجديد هو: 11275.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500

معامل استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4

القمر الصناعي المستقبل بالقناة: نايل سات.

مزايا قناة طيور الجنة

بعد أن قمنا بالتحدث عن تردد قناة طيور الجنة سنقوم بالتحدث عن المميزات التي تقدمها هذه القناة للأطفال ومن أهم هذه المميزات كالتالي: