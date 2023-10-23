مباراة الاتحاد والقوة الجوية لايف اليوم 23-10-2023 دوري أبطال آسيا مباشر لحظة بلحظة على تويتر

عشاق كرة القدم الآسيوية يرغبون في مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية، حيث يخوض نادي الاتحاد السعودي فريق القوة الجوية العراقي على ملعبه، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2023-2024، ويرغب نادي القوة الجوية في الخروج من هذه المباراة بنتيجة إيجابية، وذلك حتى يحافظ على تصدره للمجوعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، بينما تتمنى جماهير الاتحاد في الفوز بهذه المباراة وحصد الثلاث نقاط، حتى يمكن فريق الاتحاد من تصدر المجموعة، إذ يحتل فريق الاتحاد المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، بينما خاض فريق القوة الجوية مباراتين، وهذه هي المباراة الثالثة له.

مباراة الاتحاد والقوة الجوية دوري أبطال آسيا

يستضيف الاتحاد نظيره القوة الجوية على ملعب “الجوهرة المشعة” في المباراة المقررة ضمن الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال آسيا لعام 2024، وتمكن النادي العراقي من احتلال صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في الجولة السابقة بعد فوزه على أجمك، في حين لم يجر النادي السعودي مباراته بعد، حيث كانت مباراته أمام سباهان معلَّقة، وسوف يتم النظر فيها خلال الأيام القادمة، حتى يتم اتخاذ قرار أخير بشأن تلك المباراة.

بينما يواجه فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو تحديات خلال الفترة الأخيرة، حيث فقد الصدارة في الدوري السعودي وتراجع بفارق 6 نقاط خلف الهلال، وفي آخر مباراة لهم، اكتفوا بالتعادل 1-1 أمام التعاون، بينما نجح فريق القوة الجوية بالفوز على أجمك، ليمكنه هذا الفوز من الارتقاء لصدارة المجموعة (ج) بدوري أبطال آسيا 2023، وسوف يسعى بكل جهده للحفاظ على هذه الصدارة، إذ أنه يواجه الاتحاد في عكر داره وعلى ملعبه الجوهرة أو المعروف باسم ملعب الملك عبد الله الدولي.

بث مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2023

سوف نقوم بتعطية مباراة الاتجاد والقوة الجوية لحظ بلحظة، وسوف نغطي معكم النتيجة بشكل لحظي، كما سنعرض كافة تفاصيل المباراة ومتابعتها فيديو وكتابة بشكل فوري.

الاتحاد السعودي & القوة الجوية العراقي : لم تبدأ المباراة حتى الآن.

كيفية مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية

يمكن مشاهدة بطولة دوري أبطال آسيا في المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC الرياضية، والقناة المخصصة لبث مباراة الاتحاد والقوة الجوية هي SSC1 HD.

أما إذا كنت في الإمارات، فيمكنك متابعة المباراة عبر قناتي أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية في نسختيهما الآسيوية، وإذا كنت في قطر أو في أي مكان آخر في العالم العربي، ستكون المباراة متاحة عبر قناة beIN Sports AFC HD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية

يُمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية على أحد تلك القنوات السالف ذكرها، ويُمكن استقبال تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية على النحو الآتي: