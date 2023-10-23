زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023 …. و وزارة التموين تكشف عن الفئات المستحقة

زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023، خبر أصبح على قوائم محركات البحث على مدار الأسابيع الماضية، حيث نشرت العديد من المواقع الالكترونية خبر زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023، مما جعل عدد كبير من الأشخاص في شتى المحافظات عن حقيقة هذا الخبر من عدمه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة خبر زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023.

زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن الخبر التي أعلنت عنه عدد كبير من المواقع الالكترونية بشأن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023، وتتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الأخبار وتؤكد أنه من المقرر أن يتم اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين خلال الشهور المقبلة، إلا أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن الموعد الرسمي لنزول الإضافة، وأشار الدكتور “علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا القرار سوف يصدر من خلال رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور “مصطفى مدبولي” الذي صرح خلال المؤتمر الأسبوعي التي تعقده الحكومة في نهاية كل أسبوع أن الحكومة المصرية حريصة على مساعدة المواطن المصري خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها عدد من الأسر المصرية بسبب غلاء الأسعار.

من هي الفئات المستحقة لزيادة بطاقة التموين

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن اضافة الـ 100 جنيه على بطاقة التموين سوف يكون للفئات التالية: