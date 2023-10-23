“تغطية مباشرة” مباراة الاتحاد والقوية الجوية مباشر الآن على قناة SSC1 HD بجودة عالية مباراة الاتحاد مباشر لحظة بلحظة على تويتر

الأنظار تتجه الآن نحو مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية مباشر الآن، حيث تترقب الجماهير السعودية والعراقية مباراة نارية وديربي عربي من نار بين الاتحاد والقوة الجوية، هذه المباراة التي ينتظرها عشاق ومحبي كرة القدم الآسيوية، إذ تحمل جانبا من الإثارة والمتعة الكروية التي تعقشها الجماهير المحبة للكرة المستديرة، يعود السبب في ذلك إلى رغبة كلا الفريقين في تصدر المجموعة الثالثة التي جمعتهما معا إلى جانب فريق أجمك فريق سباهان، لا شك أن هذه الرغبة سيكون أثرها في الملعب له طعم خاص.

موعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والقوة الجوية في الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا في المجموعة الثالثة، اليوم الإثنين في السابعة مساء بتوقيت مكة والقاهرة والعراق، حيث يتم خوض المباراة على ملعب الملك عبد الله الدولي، وهو المعروف باسم الجوهرة المشعة، هذا الملعب الذي يتحامى فيه نادي الاتحاد بجماهيره العريقة، والتي ستقف إلى جانبه اليوم، لكي يعود إلى سابق عهده من جديد

مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية مباشر الآن

نادي القوة الجوية سيكون الضيف على نادي الاتحاد السعودي في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، في الجولة الأولى من البطولة، نجح الاتحاد في تحقيق الفوز في مباراته ضد نادي أجمك بثلاثة أهداف نظيفة، ولكن تم إلغاء المباراة الثانية ضد فريق سباهان بسبب مشكلة في ملعب المباراة، حاليًا يحتل الفريق السعودي المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.

من ناحية أخرى تعادل فريق القوة الجوية في مباراته الأولى ضد الفريق الإيراني ونجح في تحقيق الفوز في المباراة الثانية ضد الفريق الأوزبكي، ونتيجة لهذه الأداء الجيد، يتصدر القوة الجوية المجموعة برصيد 4 نقاط، وستكون مباراة الاتحاد والقوة الجوية منافسة مثيرة في إطار البطولة، حيث سيسعى الفريقان لتحقيق الانتصار وزيادة رصيدهما في المجموعة.

بث مباشر مباراة الاتحاد والقوة الجوية

يُمكن متابعة مباراة الاتحاد والقوة الجوية ومعرفة كل ما يتعلق بالمباراة، من أحداث وأهداف وتفاصيل أخرى سوف تجدها هنا، لذلك سنقوم معكم بمتابعة مستجدات المباراة، وسوف نعمل على وضع لقطات مباشرة من مباراة الاتحاد والقوة الجوية.

الاتحاد & القوة الجوية – الحالة: لم تبدا المباراة حتى الآن.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية الآن

يُمكن استقبال تردد أحد هذه القنوات لمشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية الآن، وذلك على النحو الآتي:

القناة القمر التردد الترميز معامل تصحيح الخطأ SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN SPORTS AFC نايل سات 12245 عمودي 27500 2/3 beIN SPORTS AFC سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3

يُمكن متابعة مباراة الاتحاد والقوة الجوية في السعودية على قناة SSC1 HD المشفرة، بينما ستتوفر المباراة في العراق وبقية دول المنطقة العربية على قناة beIN Sports AFC HD.