“مظلتي” كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023

تمتلك الرعاية الاجتماعية في العراق أهمية كبيرة في تقديم الدعم والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين وضعهم الاجتماعي في ظل ارتفاع الأسعار والضغوط الاقتصادية. إن وزارة الشؤون الاجتماعية تلتزم بتقديم هذه الخدمات مجانًا دون فرض أي رسوم على المستفيدين.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

إذا كنت تبحث عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023، يمكنك القيام بذلك من خلال الرابط الرسمي المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية على الإنترنت. تسهل هذه الخطوات الوصول إلى الأسماء والمعلومات التي تحتاجها.

يمكنك الوصول إلى الصفحة الرئيسية لوزارة الشئون الاجتماعية

بمجرد دخولك إلى الموقع، يتعين عليك البحث عن قسم الرعاية الاجتماعية والنقر عليه.

ستظهر لك قائمة بالخدمات المقدمة، قم باختيار “الرعاية الاجتماعية في دولة العراق”.

سيُطلب منك إدخال بياناتك الشخصية والضرورية. قم بملء جميع الحقول بعناية ودقة.

بعد إكمال الخطوات السابقة، ستحصل على قائمة بأسماء الأشخاص الذين تم قبولهم في الرعاية الاجتماعية.

الشروط اللازمة للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت شروطًا تجعلك مؤهلاً للحصول على الرعاية الاجتماعية. إليك بعض الشروط التي يجب توافرها:

يجب أن تكون حاصلًا على الجنسية العراقية. يجب أن تتألف أسرتك من أربعة أفراد على الأكثر. يجب أن تكون بالغًا بين سن 18 و 60 سنة. للنساء، يجب أن يكون العمر بين 15 و 55 سنة. عدم وجود تأمينات اجتماعية أو صحية: يجب ألا تكون مشمولًا بأي تأمينات اجتماعية أو صحية. دخل منخفض: يجب أن يكون دخلك ضعيفًا ولا يمكنك توفير معاش لأسرتك.

من خلال اتباع هذه الخطوات وتوفر الشروط اللازمة، يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023. تأكد من متابعة الإرشادات بعناية وملء البيانات بشكل صحيح لضمان تقديم الدعم المناسب لك ولأسرتك.