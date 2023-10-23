مباراة الشارقة ضد ناساف في دوري أبطال آسيا 2023-2024 على قناة أبو ظبي الرياضية Dubai Sports Asia 1 HD | تردد القنوات الناقلة لمباراة الشارقة وناسف قرشي في دوري أبطال آسيا 2024

ترغب جماهير كرة القدم الآسيوية في مشاهدة مباراة الشارقة ضد ناساف، حيث يستضيف فريق الشارقة الإماراتي نادي ناساف قرشي الأوزبكي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2023-2024، فريق الشارقة وناساف هما الفريقان اللذان يتنافسان على صدارة المجموعة الثانية، إذ يحتل فريق ناساف الأوزبكي المركز الأول برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق الشارقة الإماراتي المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ولم تمضي حتى الآن سوى جولتين، وهذه هي الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2024.

موعد مباراة الشارقة وناساف

من المرتقب أن تبدأ مباراة الشارقة وناساف في الجولة 3 من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2024 اليوم الإثنين، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء الثامنة بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت مكة والقاهرة، على أن تُقام المباراة على ملعب نادي الشارقة، وهذا ما سيجعل المباراة صعبة للغاية على الفريق الأوزبكي، وتكون الجماهير داعم مؤازر لفريق الشارقة الإماراتي

مشاهدة مباراة الشارقة ضد ناساف

قبل مباراته الليلة، كان نادي ناساف الأوزبكي متصدرًا للمجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا برصيد 6 نقاط، وتحقق للفريق الأوزبكي النجاح بفوزه على الفيصلي الأردني بهدف دون مقابل، وكذلك بانتصاره على السد القطري بنتيجة 3-1، أما نادي الشارقة الإماراتي، فقد جمع 4 نقاط حتى الآن، وقد تعادل الشارقة مع السد القطري وحقق الفوز على الفيصلي الأردني.

نادي الشارقة يسعى جاهدًا لتحقيق الفوز في المباراة الحالية ضد ناساف الأوزبكي، على الرغم من صعوبة المباراة، ويهدف الفريق الإماراتي إلى حصد الثلاث نقاط من هذه المواجهة ليتسلق إلى الصدارة في ترتيب المجموعة ومواصلة مشواره بثبات وقوة في البطولة القارية.

مباراة الشارقة وناساف

نقوم بتغطية مباراة الشارقة وناساف في دوري أبطال آسيا الجولة الثالثة 2023-2024، وسوف نتابع معكم كافة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة.

الشارقة & ناساف : لم تبدأ المباراة حتى الآن.

القنوات الناقلة لمباراة الشارقة وناساف في دوري أبطال آسيا 2024

تقوم قناة BEIN SPORTS AFC HD ببث مباراة الشارقة الإماراتي وناساف الأوزبكي اليوم الإثنين، ويُمكن من خلال بي ان سبورت مشاهدة مباراة الشارقة وناساف.

المباراة توقيت السعودية ومصر توقيت الإمارات القناة الناقلة ملعب المباراة البطولة الشارقة-ناساف كارشي 19:00 20:00 BEIN SPORTS AFC HD ملعب الشارقة دوري أبطال آسيا

التشكيل المتوقع للشارقة وناساف اليوم

من المتوقع أن تكون تشكيلة الشارقة مكونة من:

حارس المرمى: عادل الحوسني.

خط الدفاع: ماركوس ميلوني – عبدالله غانم – كونستانتينوس مانولاس – خالد الدهانهاني.

خط الوسط: ماجد حسن – ماجد راشد – لوان بيريرا – ميراليم بيانيتش – فيراس بن العربي.

خط الهجوم: موسى ماريغا.

بينما تكون تشكيلة ناساف مكونة من: