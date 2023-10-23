مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر تويتر علي قناة beIN Sports AFC HD الناقلة لدوري أبطال اسيا

مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر تويتر، يلتقي فريق اتحاد جدة السعودي مع فريق القوة الجوية العراقي في السابعة مساءً اليوم، وذلك في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”. هذه المباراة تأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024.

مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر تويتر

النادي الاتحاد الجدة يدخل المباراة بأمل الفوز وتحقيق ثلاث نقاط لضمان تصدر المجموعة الثالثة، وذلك بالاستفادة من العاملين الأرض والجمهور، بالإضافة إلى خبرة لاعبيه الدوليين، ومن بينهم اللاعب الفرنسي النجم كريم بنزيما، يحتل فريق اتحاد جدة المرتبة الثانية في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، التي حصدها من فوز واحد وتسجيل 3 أهداف، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة شباكه.

يسعى فريق القوة الجوية اليمني إلى تحقيق أفضل نتيجة في المباراة في السعودية، من أجل الاحتفاظ بصدارة المجموعة الثالثة، وذلك بالحصول على نقطة واحدة فقط لضمان المركز الأو، في حين يحتل فريق القوة الجوية المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مباراة أخرى، وسجل 4 أهداف وتلقى 3 أهداف.

خاض فريق الاتحاد جدة مباراة واحدة فقط بعد إلغاء مواجهته مع سباهان أصفهان الإيراني في استاد “نقش جهان”، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، في ذلك الوقت، أصدر الاتحاد الآسيوي بيانا رسميا أعلن فيه إلغاء مباراة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 التي كانت مقررة في المجموعة الثالثة.

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