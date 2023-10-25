هسه ظهرت..الاعلان رسميا عن نتائج القبول المركزي في العراق 2024 في جميع الجامعات العراقية القبول الموازي موقع وزارة التربية العراقية

نتائج القبول المركزي في العراق ، تحتل مقدمة مؤشرات البحث وبالتحديد علي محرك البحث جوجل ، وذلك بعد ان اعلنت وزارة التربية العراقية ان الاعلان الرسمي عن نتائج القبول المركزي سيكون قبل يوم ١ من شهر نوفمبر المقبل ، و يمكنك الحصول على نتائج القبول المركزي في العراق للعام الدراسي 2023-2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث تم الانتهاء من استقبال طلبات القبول المركزي في الجامعات العراقية بالشعبة الأدبية والشعبة العلمية ، ومن خلال موقعنا الالكتروني البديل نيوز نستعرض معكم رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول المركزي في العراق ٢٠٢٤

نتائج القبول المركزي في العراق ٢٠٢٤

لمعرفة نتائج القبول المركزي، يمكنك زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع “نتائجنا” ، و عبر هذين الموقعين، يمكن لجميع طلاب العراق بدء عملية الاستعلام عن نتائج القبول المركزي لجميع الجامعات في العراق. بعد أن قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة إمكانية التقديم للقبول المركزي في جميع محافظات العراق بعد ظهور نتائج السادس الإعدادي، تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية حاليًا بالتحضير للإعلان عن نتائج القبول المركزي عبر الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول المركزي في العراق 2024

يرجى متابعة الخطوات التالية للاستعلام عن نتائج القبول المركزي بسهولة:

1. قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع “نتائجنا” من هناااا

2. ابحث عن رابط أو قسم يتعلق بالقبول المركزي للعام الدراسي 2023-2024.

3. اتبع التعليمات الموجودة في الصفحة لاستعلام عن نتائج القبول المركزي.

4. يُطلب منك إدخال بعض المعلومات الشخصية مثل رقم الجلوس أو الاسم للوصول إلى نتائجك.

5. قم بتقديم المعلومات المطلوبة بدقة وانتظر حتى يتم عرض النتائج.

موعد اعلان نتائج القبول المركزي في العراق للعام الجديد ٢٠٢٤

بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي في يوم 28 سبتمبر 2023، أصبح الكثير من المواطنين في العراق يشعرون بشغف وحماس لمعرفة نتائج القبول في الجامعات للعام الدراسي 2023/2024 وبالفعل، تم الإعلان عن موعد هذه النتائج الحاسمة التي تؤدي إلى القبول في الجامعات الحكومية. والآن، يبحث الجميع عن الرابط الذي يمكنهم من خلاله الوصول إلى تلك النتائج المنتظرة

واعلنت وزارة التربية العراقية في العراق عن موعد اعلان نتائج القبول المركزي للعام الجديد ٢٠٢٤ والتي ينتظرها العديد من طلاب العراق خلال هذه الساعات ، حيث اعلنت الوزارة ان النتائج الخاصة بالقبول الموازي ستكون معلنة في موعد اقصاه الاول من شهر نوفمبر المقبل وينتظر عدد كبير من الطلاب في مختلف محافظات العراق إعلان نتائج القبول المركزي لعام 2024، وذلك عن طريق إدخال رقم الامتحان الخاص به كما ينتظر الطلاب بفارغ الصبر الاطلاع على هذه النتائج التي تم اجتيازها من قبل عدد كبير من الطلاب، وتأتي هذه النتائج بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة وتسجيل الدرجات لجميع الطلاب دون وجود أي تجاوزات.