ظهرت فورااااا..كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة الاخيرة pdf

أسماء الأفراد المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 هي واحدة من أبرز وأهم المسائل التي تشغل العديد من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الحكومة العراقية على عرض قوائم الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق، والتي ستكون متاحة في الساعات القادمة على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنصة مظلتي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

في الجمل التالية، سنقوم بنشر أحدث المعلومات لزوارنا الكرام ومتابعينا حول إصدار قائمة المستفيدين من الدعم الاجتماعي في العراق 2023 وهو الدفعة السادسة سابقًا، أعلنت الجهات المسؤولة أنه يتم العمل بدقة وموضوعية لتوفير الدعم المالي للمواطنين الفقراء والمحتاجين أيضًا، نشرت الجهات المسؤولة أمميةً عن شروط تقديم الدعم المالي للمستفيدين من الدعم الاجتماعي في العراق لعام 2023، وقد تم صرف الدعم المالي للعديد من المواطنين الذين ثبتت أحقيتهم.

في الساعات القليلة القادمة سيتم نشر أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية العراق 2023، وستصدر قائمة الوجبات الجديدة، سيتم إدراج عدد كبير من المواطنين في هذه القائمة، وأشارت الجهات المعنية إلى أنها تلقت أكثر من 300 ألف طلب، وعملت وزارة الشؤون الاجتماعية على توفير دفعات إضافية نظرًا لتدهور الظروف المعيشية التي يواجهها المواطنون.

كشف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق

سيتم الاستفسار عن قائمة أسماء المستفيدين من الدعم الاجتماعي في العراق 2023 من خلال اتباع هذه الإجراءات:

تحتاج إلى الوصول إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

قم بتحميل كشوفات المشمولين بالرعاية.

شروط القبول بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن تكون أفراد العائلة أكثر من 4 أشخاص.

أن يكون مقيد لدي وزارة الشؤون الاجتماعية.

أن يكون عمر المتقدمين من الذكور ما بين 18 إلى 60 عام فيما السيدات من 15 عام إلى 55 عام.

ووفقًا لتصريحات الجهات المسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية، قد بلغ عدد المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 300 ألف متقدم، ومن المحتمل أن يكون هذا هو آخر دفعة من الدعم التي ستمنحها الوزارة للمواطنين الفقراء.