عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 الجزء الخامس “مواجهة عثمان و يعقوب و فاسيليس” Kuruluş Osman

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133، ينتظر عدد كبير من متابعي المسلسل التاريخي قيامة عثمان عرض الحلقة 133 من مسلسل قيامة عثمان الذي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من المتابعين خلال الأيام الأخيرة، وبعدما أعلنت قناة atv التركية عن تأجيل عرض الحلقة 133 من مسلسل قيامة عثمان حداداً على أرواح شهداء فلسطين، ومن المقرر أن تعلن القناة عن موعد آخر لعرض الحلقة.

أحداث مسلسل قيامة عثمان

كانت إدارة قناة atv التركية أعلنت عن تأجيل عرض مسلسل قيامة عثمان تضامناً مع أهالي فلسطين، إلا أن الكثير ينتظر الأحداث المشوقة التي سوف تعرضها الحلقة المقبلة من المسلسل، والتي توقع الكثير أن المواجهة سوف تكون بين عثمان وعدوه الجديد الذي يسعى لكي يتخلص منه حتى ينال من الدولة العثمانية.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

يمكن متابعة الحلقة الجديد من مسلسل المؤسس عثمان بن ارطغرل علي القناة الجزائرية الفجر من خلال بيانات التردد التالي:

قمر صناعي: نايل سات.

تردد: 12034.

معدل استقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

وعلى الرغم من حزن عثمان على زوجته التي تعاني من مرض شديد عجز عن علاجه الأطباء، إلا أنه مازال صامداً أمام أعدائه ليحافظ على أمن الدولة العثمانية التي ظل يحافظ عليها على مدار سنوات من بطش الأعداء ، حيث يعد مسلسل قيامة عثمان من أقوى المسلسلات التاريخية التركية الذي استطاع أن يحقق شهرة واسعة منذ عرض أولى حلقاته .

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133

ويعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة atv التركية مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويعرض أيضاً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العراق وقطر، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة الواحدة ظهراً .

أبطال مسلسل قيامة عثمان

يضم مسلسل قيامة عثمان عدد كبير من نجوم وأبطال الدراما التركية ومنهم :